عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الجزائرى يؤدى اليمين الدستورية الخميس

الإثنين 16 ديسمبر 2019

أفاد التليفزيون الجزائري، بأن الرئيس المنتخب، "عبدالمجید تبون"، سوف يؤدي الیمین الدستورية كرئيس للبلاد قبل نھاية الأسبوع الجاري، فيما تناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية أن أداء اليمين الدستورية سيكون يوم الخميس أو الجمعة، على أن يبدأ "تبون" في مباشرة مهامه كرئيس للجمهورية في قصر المرادية بداية الأسبوع المقبل، وسط توقعات بانتشار أمنى واستعدادات أمنية ضخمة، لاسيما عقب الاحتجاجات التي خرجت رافضة لانتخاب "تبون"، لأنه رجل الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة.

Advertisements

كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر قد أعلنت عن فوز المرشح الحر عبدالمجيد تبون، برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%، هذا وتنص المادة 89 من الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية في الأسبوع الموالي لانتخابه.

ووفقا للدستور الجزائري، فإن على "تبون" البدء في مشاورات تعيين الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية، فيما قال في وقت سابق، إنه يرحب بمشاركة الحراك الشعبي ومختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني في الحكومة الجديدة.

بينما خرج آلاف المتظاهرين، عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، رافضين العملية الانتخابية برمتها، ولـ"عبدالمجيد تبون"، لأنه من رجال النظام القديم الذي خرج المتظاهرون فى فبراير الماضي، اعتراضا عليه.