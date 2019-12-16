عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش اللبنانى ينشر قواته للسيطرة على بيروت

الإثنين 16 ديسمبر 2019

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أعلن الجيش اللبناني اليوم الإثنين عن بدء نشر وحدات التدخل السريع، لمؤازرة قوى الأمن على وقف التعديات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في وسط العاصمة بيروت، بعد ليلة من الفوضى.



واندلعت مساء أمس الأحد صدامات عنيفة بين محتجين وقوات مكافحة الشغب وسط العاصمة بيروت، مسفرة عن سقوط عدد من الجرحى.

ودارت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن أمام ساحة النجمة ومحيط مقر البرلمان، حيث استخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع وآليات مجهزة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين.