القاضي ابراهيم ادعى على مدير معهد طرابلس الفني بجرم إختلاس الأموال العامة

إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدير ​معهد طرابلس الفني​ الرسمي بجرم التزوير واستعمال المزور وإختلاس الأموال العامة وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.

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