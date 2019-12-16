جال عناصر من ​اتحاد بلديات الضاحية​ برفقة موظفين من ​حماية المستهلك​ على عدد من المحلات في الضاحية الجنوبية بهدف تسطير ​محاضر ضبط​ بحق المتلاعبين في اسعار المواد الاستهلاكية تصل إلى عشرين مليون ليرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جولة لعناصر من اتحاد بلديات الضاحية وحماية المستهلك على عدد من المحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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