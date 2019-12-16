مصادر بيت الوسط للجديد: الحريري يرفض أن يكلف خارج الميثاقية والساعات المقبلة حاسمة

أكّدت مصادر "​بيت الوسط​" لقناة "الجديد"، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ يرفض أن يُكلَّف خارج الميثاقية، والساعات الـ72 المقبلة حاسمة".

وركّزت على أنّه "في حال بقيت الكتل المسيحية على مواقفها بعدم تسمية الحريري، فالأخير سيعود إلى قراره السابق "فتّشوا عن غيري".