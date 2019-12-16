أكّدت مصادر "بيت الوسط" لقناة "الجديد"، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يرفض أن يُكلَّف خارج الميثاقية، والساعات الـ72 المقبلة حاسمة".
وركّزت على أنّه "في حال بقيت الكتل المسيحية على مواقفها بعدم تسمية الحريري، فالأخير سيعود إلى قراره السابق "فتّشوا عن غيري".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للجديد: الحريري يرفض أن يكلف خارج الميثاقية والساعات المقبلة حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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