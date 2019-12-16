سليم عون: للمرة الثانية تثبت الوقائع صحة تريث الرئيس بالدعوة إلى الإستشارات

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ إلى انه "للمرة الثانية تثبت الوقائع صحة تريث فخامة ​الرئيس ميشال عون​ بالدعوة إلى الإستشارات النيابية لإعطاء النواب و​الكتل النيابية​ الوقت الضروري للتشاور في ظلّ هذه ​الأزمة​ المتفاقمة، إضافة الى الحق الدستوري المعطى له، والذي لا نقاش فيه".

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