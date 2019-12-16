الخازن التقى الشامسي: الإمارات مستعدة لدعم حكومة تضع بأولوية اهتماماتها معالجة الأوضاع الاقتصادية

لفت رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​، بعد لقائه سفير ​الإمارات​ في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​، إلى "أنّنا تداولنا بالأوضاع والتطورات على الساحة اللبنانية".

وأوضح "أنّني لمست لدى الشامسي اهتمامًا بالغًا بالتطورات اللبنانيّة المتمثّلة بالمطالبة بحكومة إنقاذيّة توحي الثقة باستعادة الأوضاع الإقتصادية والماليّة، الّتي ستتصدّر مطالب المواطنين بعدما وصلت الحالة المعيشيّة حدًّا لا يمكن تجاهله أو تخطّيه". وركّز على أنّ "الإمارات وقفت إلى جانب لبنان في الأزمات العصيبة، فهي مستعدّة لأن تدعم أية حكومة جديدة تضع في أولويّة اهتماماتها معالجة الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة، لتحظى بثقة ​الحراك الشعبي​ المُطالِب بأدنى متطلّبات العيش الكريم".

وطلب الخازن، من الشامسي نقل تحياته إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.