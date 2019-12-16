هدى سلوم ادّعت على القاضية غادة عون واتهمتها بتوقيفها لأنها تريد تعيين شخصية أخرى مكانها

تقدّمت رئيسة "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" ​هدى سلوم​، عبر موكّلها المحامي النائب ​هادي حبيش​، بدعوى قضائيّة ضدّ النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، وقد اتّهمتها بتوقيفها لأنّها تريد تعيين شخصيّة أُخرى مكانها.

وقد جاء في الدعوى ما يلي:

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