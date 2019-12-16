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تقدّمت رئيسة "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" هدى سلوم، عبر موكّلها المحامي النائب هادي حبيش، بدعوى قضائيّة ضدّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقد اتّهمتها بتوقيفها لأنّها تريد تعيين شخصيّة أُخرى مكانها.
وقد جاء في الدعوى ما يلي:
كانت هذه تفاصيل خبر هدى سلوم ادّعت على القاضية غادة عون واتهمتها بتوقيفها لأنها تريد تعيين شخصية أخرى مكانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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