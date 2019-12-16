وهاب: الحريري لن يستطيع تشكيل حكومة ولتذهب الكتل إلى خيار سني قادر على وضع رؤية

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لن يستطيع تشكيل حكومة، ولتذهب الكتل إلى خيار سنّي قادر على وضع رؤية"، لافتًا إلى أنّ "​الطائفة السنية​ مليئة بالكفاءات الرائعة".

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