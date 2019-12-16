عقيص: لم نعط وعدا للحريري بتسميته لرئاسة الحكومة

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الى ان "القوات اللبنانية كانت واضحة بقرارها بالمشاركة بالاستشارات وعدم مشاركتها بالحكومة المقبلة والموضوع الوحيد الذي ترك لاجتماع تكتل الجمهورية القوية هو تحديد الشخصية التي كنا نريد تسميتها"، لافتا الى ان "القوات تتخذ القرارات الكبرة بالمشاورات بين الأعضاء وأحيانا نلجئ للتصويت".
وفي حديث تلفزيوني، كشف عقيص أن "ما قيل مع الوزير غطاس الخوري قيل بعد الاجتماع ولم نعد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بتسميته".
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