اهالي البترون ناشدوا وزارة الطاقة معالجة تلوث مياه نبع دله والغواويط

ناشد أهالي منطقة ​البترون​ ​وزارة الطاقة والمياه​ والمسؤولين المعنيين في ​قطاع المياه​ في منطقة البترون "اتخاذ الاجراءات اللازمة وفي أسرع وقت ممكن لمعالجة ​التلوث​ الذي أصاب مياه نبع دله والغواويط نتيجة تسرب مادة زيبار الزيتون الى روافد النهر الذي يغذي النبع".

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