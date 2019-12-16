إخماد حريق في معمل لكبس الكرتون والبلاستيك في مجدليا

شب حريق فجر اليوم في المعمل المخصص لكبس الكرتون والبلاستيك المفروز التابع ل​بلدية زغرتا​ في بلدة ​مجدليا​ - ​قضاء زغرتا​، خلف مبنى ​الجامعة الانطونية​، ويعمل عناصر ​الدفاع المدني​ في مركز زغرتا منذ ساعات الفجر لإطفاء النار وتبريدها، لان معظم هذه ​النفايات​ هي من المواد البلاستيكية والكرتون.

وتفقدت قائمقام زغرتا ​ايمان الرافعي​ ورئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه وآمر فصيلة درك زغرتا ومخاتير منطقة ​القبة​، مكان الحريق وأطلعت عن كثب على الوضع، ووجهت كتابا الى قائد فصيلة درك زغرتا العقيد ميلاد ​نصرالله​ لإجراء التحقيق اللازم، ليصار على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة".