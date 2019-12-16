إخماد حريق في معمل لكبس الكرتون والبلاستيك في مجدليا

شب حريق فجر اليوم في المعمل المخصص لكبس الكرتون والبلاستيك المفروز التابع لبلدية زغرتا في بلدة مجدليا - قضاء زغرتا، خلف مبنى الجامعة الانطونية، ويعمل عناصر الدفاع المدني في مركز زغرتا منذ ساعات الفجر لإطفاء النار وتبريدها، لان معظم هذه النفايات هي من المواد البلاستيكية والكرتون.
وتفقدت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي ورئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه وآمر فصيلة درك زغرتا ومخاتير منطقة القبة، مكان الحريق وأطلعت عن كثب على الوضع، ووجهت كتابا الى قائد فصيلة درك زغرتا العقيد ميلاد نصرالله لإجراء التحقيق اللازم، ليصار على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة".
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