وكيل ربيع الزين: ننتظر وصول الملف الى القاضية عون لاحالته الى قاضي التحقيق

أعلن وكيل الموقوف ربيع الزين المحامي جو ابي يونس، من امام ​قصر العدل​ في ​بعبدا​، أنه في انتظار ان يصل ملف موكله إلى المدعية العامة الاستئنافية في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، التي ستحيله إلى قاضي التحقيق.

وقال: "نأمل أن تحدد جلسة التحقيق مع الموقوف ربيع اليوم، لأننا لن نقبل أن يبقى أكثر من ذلك، خصوصا وأن ربيع لم يقم بشيء، وقد استأذن النائب ​هادي حبيش​ للقيام بالتصوير مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن على علم بما كان سيقوله النائب حبيش وهذا ما حصل، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

