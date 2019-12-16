أعلن وكيل الموقوف ربيع الزين المحامي جو ابي يونس، من امام قصر العدل في بعبدا، أنه في انتظار ان يصل ملف موكله إلى المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي ستحيله إلى قاضي التحقيق.
وقال: "نأمل أن تحدد جلسة التحقيق مع الموقوف ربيع اليوم، لأننا لن نقبل أن يبقى أكثر من ذلك، خصوصا وأن ربيع لم يقم بشيء، وقد استأذن النائب هادي حبيش للقيام بالتصوير مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن على علم بما كان سيقوله النائب حبيش وهذا ما حصل، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل ربيع الزين: ننتظر وصول الملف الى القاضية عون لاحالته الى قاضي التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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