الحسن تفقدت مركز القيادة بشرطة بيروت: للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين

تفقدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ غرفة مركز ​القيادة​ والسيطرة في ​شرطة بيروت​ بحضور المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وقائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي وكبار الضباط.

واطلعت الوزيرة الحسن على الاجراءات المتخذة لمواكبة الاحداث التي تحصل على الارض، واعطت التوجيهات اللازمة للمحافظة على أمن ​المتظاهرين​ السلميين وعلى الممتلكات العامة.

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