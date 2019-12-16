سلامي: سنجعل ايران في غنى عن الأجانب في كافة المجالات

أكد القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​حسين سلامي​، أنه "تم تحقيق مزيد من التقدم في المجالات التي واجهت فيها إيران ضغوطا دولية"، متعهدا بأن "تستغني ​طهران​ عن الاجانب في جميع المجالات".

وفي تصريح له، أوضح سلامي أن "جميع الخطوات الأولية تم إتخاذها للتحرك باتجاه الاهداف الكبرى"، مبينا أنه "في المجالات التي نتعرض فيها لضغوط دولية، نحقق مزيدا من التقدم لأننا يجب أن ننظر إلى قدراتنا الداخلية وشبابنا ونطور أنماط التقدم الخاصة بنا".