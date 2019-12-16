أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أنه "تم تحقيق مزيد من التقدم في المجالات التي واجهت فيها إيران ضغوطا دولية"، متعهدا بأن "تستغني طهران عن الاجانب في جميع المجالات".
وفي تصريح له، أوضح سلامي أن "جميع الخطوات الأولية تم إتخاذها للتحرك باتجاه الاهداف الكبرى"، مبينا أنه "في المجالات التي نتعرض فيها لضغوط دولية، نحقق مزيدا من التقدم لأننا يجب أن ننظر إلى قدراتنا الداخلية وشبابنا ونطور أنماط التقدم الخاصة بنا".
كانت هذه تفاصيل خبر سلامي: سنجعل ايران في غنى عن الأجانب في كافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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