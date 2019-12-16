قرقاش: إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله

شدّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، على أنّ "إضعاف "​منظمة التعاون الإسلامي​" ليس من مصلحة ​العالم الإسلامي​ ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتّسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "برغم صعوبة بلورتها أحيانًا، تبقى أكثر تأثيرًا من المحاور الانتقائيّة والتفتيت، وستثبت الأيام صحّة ذلك".