الخارجية الإيرانية: نأمل أن تشدّ السعودية على يد الصداقة مع بلادنا

لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية، ​عباس موسوي​، إلى "الجهود المبذولة للتفاوض بين إيران و​السعودية​"، مبيّنًا أنّ "المحادثات الحاليّة المشتركة تقتصر فقط على قضايا الحج والعمرة، ولم تكن هناك محادثات أخرى".

وبيّن خلال لقائه الصحافي الأسبوعي، أنّ "العديد من الدول تعمل بدافع من حسّن النيّة على نزع فتيل التوترات بين ​طهران​ و​الرياض​، الأمر الّذي ترحب به إيران"، موضحًا أنّ "في بعض الأحيان، نرى بعض التصريحات من الرياض تتعارض مع الحقائق الراهنة، ونأمل أن ترى الرياض الحقائق وتسعى لتحقيق الأمن في المنطقة، ونأمل أن تشدّ السعودية على يد الصداقة مع إيران وتدرك أنّه لن يتحقّق الأمن في المنطقة بتكديس الأسلحة".