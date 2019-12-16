شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة التميز المؤسسى الحكومى بمنتدى شباب العالم تطلق مبادرة تثقيف الأفراد بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي صباح اليوم، بمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ.

وتناولت الجلسة، أهمية التحول الرقمي ومحدداته ومعايير وبرامج التميز المؤسسي التي تنتهجها الحكومات من أجل التحول الرقمي أفضل وأهم التحديات التي تواجه الدول الناشئة والمتقدمة وجهود الحكومات في دعم القطاع الخاص في برامج التحول الرقمي والمنفعة المتبادلة بينهم ومؤشرات قياس الأداء في برامج التمييز الحكومي.

وتطرق المهندس أِشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لقواعد البيانات، أن الهدف الأساسي من التميز الحكومي هو إرضاء المواطن وصولاً لأهداف التحول الرقمي من خلال الارتقاء بالخدمات بين الحكومة وبعضها البعض والحكومة والمواطن، ووصلت مصر الأن إلى 65 جهة حكومية متصلة بعضها البعض ونسعى إلى 100 جهة في العام المقبل، حيث تتبادل الحوكمة الأن أكثر من 30 مليون رسالة كل هذا يتم عن طريق البريد الورقي. هناك العديد من الخدمات تقدمها الدولة المصرية منها منظومة تكافل حيث يتم الربط بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك منظومة المرور ومكاتب الصحة.

وتطرقت سادفي رئيس قسم دمج التكنولوجيات وعضو اتحاد الاتصالات، إلى عملها مع الحكومات في وضع السياسات والتمكين البيئي في التحول الرقمي والشمول المالي وفي الوقت الحالي انتهينا إلى توصيل الانترنت بنسبة 47% ونسعى الي التوصيل الخدمات التكنولوجية إلى 3 مليون ونصف وصولاً إلى حياة أفضل كما اننا سوف نعقد قمة المستقبل في يناير المقبل تضم 50 دولة لتناول موضوعات عن تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وغيرها من الموضوعات التي تخص الطفل والتعليم ونآمل ان يشارك الشباب والقادة السياسيين معنا.

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واختتمت هالة السعيد الجلسة بحديثها عن التميز الحكومي في مصر بما يهدف إليه من جهاز اداري يقدم خدمات عالية الجودة من خلال استراتيجية مصر 2030 التي بدأت عام 2016 بشكل تشاركي وساهم فيه القطاع الخاص و المدني بخطوات بدأت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بأنشاء وحدات جديدة " وحدة التحول الرقمي – الموارد البشرية – المراجعة و التطبيق " وانشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب التي تعزز الكثير من القيادات داخل الدولة لصنع القرار وجائزة مصر للتميز الحكومي والانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة بأداء مختلف وأكثر كفاءة.

تحدث عمرو طلعت أن بناء دولة مصر الرقمية ليست مسئولية الحكومة وحدها ولكن أيضاً بل تشارك بها الدولة بأكملها، والتحول الرقمي هدفه تقديم خدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة وشمولا من خلال ترشيد الموارد وحوكمة الأداء من خلال ربط الجهات الحكومية ببعضها البعض وأنجزت الوزارة في خلال الفترة السابقة بمشروع تجريبي مصر الرقمية متضمنا 1200 مبني في 5 محافظات و33 ألف مبني في 25 محافظة. وعلى الانسان في ظل الثورة الصناعية الرابعة أن يعدل ويغير من قدراته.

وخرجت الجلسة بعدة توصيات منها إطلاق مبادرة تسعي الي تثقيف الافراد في الجامعات لخلق مهارات جديدة، وإنشاء صندوق استثماري يشرف عليه القطاع الخاص لمساعدة الشباب في طرح أفكارهم نحو التحول الرقمي، وتشجيع شباب القارة الافريقية على القيام بدور تثقيفي داخل دولهم وعلى الاتحاد الافريقي دعم ذلك وربط الجهات الحكومية والدول الافريقية بعضها ببعض.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.