شكرا لقرائتكم خبر عن أمين لجنة الإعلام بالبرلمان: رويترز تتحدث بلسان الإخوان.. وتقاريرها ضد مصر موجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وكالة رويترز وتقاريرها المنشورة عن الشأن المصري، مؤكدا أن تقارير هذه الوكالة موجهة وأنها تحاول بشتى الطرق فرض ستارة سوداء عن الإنجازات التى تحدث فى مصر.

وقال "مصطفى" :" وكالة رويترز تتحدث بلسان الإخوان، وتنشر ما يُنشر فى قنوات جماعة الإخوان فى شكل تقارير مجمعة من أجل إفساد فرحة المصريين حال حدوث أى حدث عظيم داخل مصر كافتتاح مشروع قومى أو تنظيم مؤتمر دولى.

وربط أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بين هجوم رويترز على مصر بتقارير إعلامية وبين تحقيق مصر أى نجاحات، قائلا: "عندما يفرح الشعب المصرى، تحاول تلك الوكالة إفساد هذه الفرحة ببث تقارير تبث من خلالها سمومها" متسائلا لماذا لم تسلط هذه الوكالة الضوء على منتدى الشباب الدولى؟.

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وأشار إلى أنه عندما تلتف أنظار العالم إلى مصر بسبب تنظيمها مؤتمر شباب كمنتدى دولى، تقوم وكالة رويترز بعمل أى شيء لإفساد هذه الأمر، عن طريق نشر تقاريرها الجاهزة والمعلبة والتى عبارة عن مجموعة أخبار من قنوات الإخوان، وهي أعمال تبتعد كل البعد عن إعلام الحقيقى والمهنية.

وقال أمين سر لجنة الإعلام:" ما تبثه وكالة رويترز عن مصر هو أقرب للشائعات والأكاذيب، هذه الوكالة التى كنا نظن فيها خيرا تحاول بشتى الطرق فرض ستارة سوداء على الانجازات تتحقق يوما بعد الآخر فى مصر".

وعن تأثير التقارير التى تنشرها وكالة رويترز ضد مصر، قال "مصطف":" هذه الوكالة تخاطب فئة معينة وكأنها تغازل الإخوان، كما أن أكاذيبها لن تنطل على الشعب المصرى" مضيفًا :" المواطن المصرى الذى ساند بلده فى الشدائد ووقف بجورها لن يتلفت لمثل هذه المهاترات".

وأضاف :" التقارير الموجهة التى تنشرها رويترز ضد مصر تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح" مؤكدا أن هذه الوكالة تغط الطرف عن الايحابيات فى مصر وتبحث عن السلبيات".