تركيا ترحل "إرهابيا" يحمل الجنسية الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ): أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين ترحيل "إرهابي" يحمل الجنسية الفرنسية إلى بلاده. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن هذا يأتي وسط استمرار عمليات ترحيل "الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم. Advertisements وكانت السلطات التركية أعلنت في 11 نوفمبر الماضي بدء ترحيل "الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم"، وقالت إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى". ومنذ ذلك الحين رحلت تركيا أكثر من 70 مسلحا مشتبها بهم. وذكرت وكالة "الأناضول" مؤخرا أن هناك 944 مقاتلا أجنبيا من 36 دولة في مراكز اعتقال بتركيا بانتظار الترحيل.

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