محافظ البحيرة: تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة الصرف الصحي في حوش عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص قطعة أرض على مساحة قيراطين و18 سهمًا تبرعًا من أحد المواطنين، لإقامة محطة رفع صرف صحي، بعزبة محرز، بمركز حوش عيسى.
جاءت الموافقة باعتبار المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك طبقًا للحدود الموضحة بمعاينة الإدارة الزراعية بحوش عيسى.
وأوضح أن ذلك جاء بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة مع الالتزام بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية دون أي تعديات.
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