محافظ المنوفية يحيل العاملين في 4 وحدات صحية بمركز قويسنا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح: أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أطقم النوبتجية المسائية العاملين بالوحدات الصحية في "ميت أبو شيخة وميت سراج وطه شبرا وشمنديل" بمركز ومدينة قويسنا للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة نظراً لغلق الوحدات وعدم تواجد العاملين بها. كما أمر المحافظ بإحالة الطبيب النوبتجي في الوحدة الصحية لـ"كفر وهب" إلى التحقيق لتركه العمل دون مسوغ قانوني. جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، الخاص بالمرور على الوحدات الصحية والمحلية لمتابعة مدى انتظام سير العمل بالمركز

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