أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في إسطنبول، لبحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم البحري والأمني بين البلدين، وآليات تفعيلهما.

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، فائز السراج، في إسطنبول، البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين في نوفمبر الماضي، حول التعاون الأمني وتعيين الحدود البحرية، وآليات تفعيلها.

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وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان، نشرته عبر "فيسبوك": "استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، بالقصر الرئاسي بمدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج"، مضيفة: "تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين".

وأضافت: "بحث الجانبان، خلال اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم وآليات تفعيلهما، واللتان وقعهما البلدان، الشهر الماضي، حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط".