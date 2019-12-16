توقعات الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية، ويسود الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. طقس الثلاثاء: تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر. والبحر الأحمر. درجات الحرارة: الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11. السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10. جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 Advertisements طقس الأربعاء: مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر. على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر. درجات الحرارة: الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11. السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13. جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10. جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

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