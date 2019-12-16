أطباء بلا حدود تدين مقتل أربعة من العاملين في الإغاثة شمال شرقي نيجيريا

أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن الأسى إزاء مقتل أربعة من العاملين في المجال الإنساني في شمال شرق نيجيريا كانوا قد تعرّضوا للخطف في شهر يوليو 2019، وهي تدين بشدة أي شكل من أشكال العنف الممارسة ضد العاملين في المجال الإنساني.

وطالبت أطباء بلا حدود بالإفراج الفوري عن أي عاملين ما زالوا قيد الأسر.

وأعرب الرئيس الدولي لمنظّمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو، عن حزنه حزننا بسبب مقتل أربعة أشخاص من بين فريق عمل منظّمة

"العمل ضد الجوع" وطالب بالإفراج الفوري عن عضو الفريق الذي ما زال قيد الأسر. وأضاف : "ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها حادث مروّع كهذا في نيجيريا خلال الأشهر المنصرمة، ونود أن نعبّر عن تضامننا مع كل الذين طالتهم نتائج هذه المآسي من عائلات وأصدقاء وزملاء".

إنّ الهجمات التي يتعرض لها العاملون في الإغاثة تحرم السكان الذين يعيشون في المناطق المتضررة

جراء النزاعات من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية. يجب على جميع أطراف النزاع ضمان قدرة وصول السكان إلى المساعدة الإنسانية الفورية والمنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل آمن ومن دون مواجهة أية عوائق.

يذكر أنَّ منظّمة أطباء بلا حدود منظّمة دولية إنسانية طبية تقدّم المساعدة للسكان المتضرّرين من الكوارث الطبيعية وتلك التي يسببها الإنسان ومن النزاعات المسلّحة بغض النظر عن العرق، أو الانتماء الديني أو العقيدي أو السياسي. تعمل أطباء بلا حدود في نيجيريا منذ العام 1996 وتدير في الوقت الحالي مشاريعاً في سبع ولايات.