العراق.. مقتل خمسة رجال أمن بينهم ضابط في هجوم لداعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية بالعراق، اليوم الاثنين، عن هجومين قام بهما تنظيم "داعش" شمالي وشرقي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي "أقدمت عناصر من عصابات"داعش"الإرهابية يومأمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما

أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين وجرح آخر"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت "كما تعرضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضا لقوة تابعةللفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين".