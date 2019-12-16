جدعون ساعر المنافس الأقوى لنتنياهو في قيادة الليكود: حل الدولتين "وهم"

قال جدعون ساعر، منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوحيد في الانتخابات المقبلة على قيادة حزب "الليكود" الإسرائيلي،، إن حل الدولتين مع الفلسطينيين هو عبارة عن "وهم".

واتهم "ساعر" نتنياهو بالقيام بتنازلات لا متناهية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال العقد الأخير، بما في ذلك تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وأشار ساعر إلى خطاب نتنياهو الشهير في جامعة "بار إيلان" في عام 2009، والذي أعرب فيه عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية، مشددًا على أنه لا يمكن أن

يكون هناك دولة أخرى على أرض فلسطين غير إسرائيل، حسبما ذكر موقع تايم أوف إسرائيل الإسرائيلي.

وكان ساعر واحدا من مجموعة مشرعين من حزب اليمين الإسرائيلي الذين أرسلوا رسالة لمشرعين أمريكيين حذروا فيها من أن الدعوات لحل الدولتين أخطر على إسرائيل من الجهود لمقاطعة الدولة اليهودية، وحضتهم على الامتناع عن مثل هذه النداءات في المستقبل.

وقال ساعر إن نتنياهو سبب الانقسامات في إسرائيل بعد

أن أثبت أنه غير قادر على تشكيل حكومة، وبعد أن فشل في تركيب حكومة أكثرية عقب الانتخابات العامة في أبريل وسبتمبر، وبسببه ستتجه إسرائيل الى صناديق الاقتراع مجددا في 2 مارس.

الجدير بالذكر أن عضو الكنيست شارين هاسكل أعلنت عن دعمها لساعر، لتصبح رابع مشرع يعلن عن تأييده له، وقد أعلن معظم أعضاء الكنيست من الليكود عن دعمهم لنتنياهو، مع التزام عدد قليل من المشرعين البارزين الصمت.

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ويعتبر هذا التصويت أول تحد حقيقي على قيادة نتنياهو في الحزب في السنوات ال14 الأخيرة، كما أن نتنياهو وساعر هما المنافسان الوحيدان اللذان أعلنا عن ترشيح نفسيهما لقيادة الحزب.