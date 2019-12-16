الصين تؤكد دعمها "الثابت" لرئيسة هونج كونج

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج دعم بلاده "الثابت" لرئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام الاثنين، في ظل التظاهرات الواسعة في مدينتها والانتكاسة التي تعرّضت لها حكومتها في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً.

وشهدت هونج كونج ستة أشهر من التظاهرات الواسعة المطالبة بالديموقراطية التي تخللتها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، بينما تم تعطيل وسائل النقل العادية.

ودعا المتظاهرون لام، التي لا تحظى بشعبية واسعة، إلى التنحي. لكن لي أشار إلى أن بكين ستقدم "دعماً ثابتاً" لحكومتها للمحافظة على "الازدهار طويل الأمد والاستقرار في هونج كونج".

وقال لي خلال لقائه لام في "قاعة الشعب الكبرى" في بكين إن "الحكومة المركزية تعترف بشكل تام بالجهود التي بذلتها أنت وحكومة المنطقة ذات الوضع الإداري الخاص (هونج كونج)".

وأشار إلى أن حكومة لام "حاولت بقدر استطاعتها المحافظة على الاستقرار الاجتماعي" في ظل "وضع غير مسبوق بصعوبته ومعقد".

لكنه دعا كذلك حكومة هونج كونج لـ"تكثيف دراساتها للنزاعات المتأصلة والمشكلات التي تعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي لهونج كونج".

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وقال لي لرئيسة هونج كونج التنفيذية "لا يزال على هونج كونج الخروج من أزمتها. على حكومة (هونج كونج...) مواصلة عملها الشاق، ووقف العنف ومنع الفوضى وإعادة النظام بناء على القوانين".

وتجري لام زيارتها السنوية لبكين ومن المقرر أن تلتقي الرئيس شي جين بينغ في وقت لاحق الاثنين.

وخلال لقائها مع لي، أعربت لام عن امتنانها "لاهتمام" رئيس الوزراء بهونج كونج.

وتوقفت أعمال العنف والتخريب في المدينة الشهر الماضي، بعد تحقيق الأحزاب المدافعة عن الديموقراطية فوزاً كاسحًا في انتخابات المجالس المحلية.

وقبل أسبوع، خرج نحو 800 ألف شخص في مسيرة سلمية بشوارع المدينة، داعين الحكومة للاستجابة لمطالبهم الخمسة التي تشمل فتح تحقيق مستقل بشأن الشرطة والعفو عن الموقوفين وإجراء انتخابات حرّة.

ووقعت مواجهات في عطلة نهاية الأسبوع بين متظاهرين مدافعين عن الديموقراطية وشرطة هونج كونج في بعض مراكز التسوق في المدينة.