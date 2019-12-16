الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً من الضفة ويطلق النار في غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية طالت أكثر من 17 مواطناً فلسطينياً.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وعدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع، صباح اليوم تجاه المناطق المحاذية للسياج الأمني شرقي المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال عدداً من قنابل الغاز تجاه صيادي عصافير قرب السياج الأمني في محيط بوابة "النسر" شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.

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