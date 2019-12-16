شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية طالت أكثر من 17 مواطناً فلسطينياً.
وأطلقت قوات الاحتلال النار وعدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع، صباح اليوم تجاه المناطق المحاذية للسياج الأمني شرقي المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.
وأطلق جنود الاحتلال عدداً من قنابل الغاز تجاه صيادي عصافير قرب السياج الأمني في محيط بوابة "النسر" شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.
اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً من الضفة ويطلق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.