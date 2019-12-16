فرض حظر التجول جنوب الموصل بسبب تسلل "داعش"

أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية, اليوم الاثنين, فرض حظر التجول جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى إن" القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوى، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش طالت كافة القرى والمناطق في ناحية حمام العليل جنوب الموصل على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم "داعش"الإرهابي إلى داخل الناحية ".

وأضاف الزوبعي أن" القوات فرضت حظراً للتجوال لحين انتهاء عملية التفتيش والتدقيق في عموم الناحية".

وفي سياق آخر ذكر النقيب جاسم محمد من شرطة نينوى أن" جندياً عراقياً قتل اليوم، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه قرب منزله في ناحية الشورى جنوب الموصل ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017 .

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