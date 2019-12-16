أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || تميم بن حمد يتعهد بدعم حزب الله

يواصل تميم بن حمد سياسته الدنيئة والعدائية تجاه الشرق الأوسط بأكمله، فقد تعهد بن حمد بدعم عناصر حزب الله الإرهابية بعد موجة من التظاهرات الضخمة في لبنان الرافضة باستمرار سيطرة الميليشيات الإيرانية على بلادهم والمتمثلة في حزب الله. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || العمال بفرنسا يهددون بمزيد من الاحتجاجات

أعلنت أربعة فروع في الاتحاد العام للعمال بفرنسا، صباح اليوم الاثنين، أنها ستصعد الاحتجاجات إذا لم تسحب الحكومة اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات هذا الأسبوع. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تأجيل الاستشارات النيابية في لبنان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الإثنين، بأن الرئاسة اللبنانية، قررت تأجيل الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

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