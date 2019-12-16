كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، جراء محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة مصراتة، وفقًا لما أعلنته قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وذكرت مصادر استخباراتية ليبية خاصة به في مصراتة، أن موكب باشاغا تعرض لـ"وابل من الرصاص"، متهمة قوات حكومة الوفاق بمحاولة التستر على الحادث وحجم الخسائر التي تكبدتها من خلال إعلان النفير العام في المدينة.

وبدأت قوات الجيش الليبي، بقيادة اللواء خليفة خفتر، "المعركة الحاسمة" بغية السيطرة على العاصمة طرابلس، معقل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا.

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وفي سياق آخر، قالت المؤسسة الأمريكية، إن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جليا التحالف القطري التركي، مشيرا إلى دعم البلدين للميليشيات المتطرفة.

وأوضحت: "حين بدأ الصراع في 2011، أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم".

وأوضح التقرير الحديث، أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبين في مناطق مختلفة البلاد، مشيرا إلى أن "الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي".