كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: إضعاف منظمة التعاون الإسلامى.. ليس من مصلحة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منذ قليل دكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي حسابه الشخصي علي موقع تويتر، إن إضعاف منظمة التعاون الإسلامى، ليس من مصلحة العالم الإسلامى ودولة، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحياناً، تبقي أكثر تأثيراً من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك.