كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": أسنان "بيلوسي" كانت تسقط من فمها خلال مؤتمر صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن أسنان رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، "كانت تسقط من فمها" خلال مؤتمر صحفي قبل أيام ناقشت خلاله التحقيق في قضية المساءلة.

وقال "ترامب" في تغريدة له على موقع تويتر، يوم الاحد: "لأن أسنان نانسي بيلوسي كانت تسقط من فمها، لم يكن لديها وقت للتفكير!".

وأدلى "ترامب" بتصريحاته كجزء من إعادة تغريد النائب مارك ميدوز، الذي قام بنشر مقطع من تفسير "بيلوسي" موضحًا فيه لماذا لم تكن الرشوة واحدة من مقالات المساءلة التي رفعها ديمقراطيو مجلس النواب ضد الرئيس الأسبوع الماضي.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نانسي بيلوسي، بأن لديها "حالة عصبية" خلال مؤتمر صحفي آخر عندما وبخت مراسل لاقتراحه أنها تكره "ترامب" وردها أنها تصلي للرئيس بشكل متكرر. استبعد الكلمات المتعلقة بالصلاة، وحثها على التركيز على مستويات التشرد في منطقتها بدلاً من التركيز على الرئيس.

وكانت قد وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الخميس 5 ديسمبر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه جبان وقاس، لعدم معالجته مشكلة العنف بالأسلحة النارية ومشكلة حماية اللاجئين المعروفين بالحالمين وقضية التغير المناخي.

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وأضافت "بيلوسي"، خلال تصريحاتها، الخميس، أن معالجة تلك القضايا تعود للناخبين الذين سيقررون من سيختارون في انتخابات العام المقبل.

ونفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بشدة أن يكون الديمقراطيون قد سعوا لمساءلة دونالد ترامب لأنهم يكرهون الرئيس الجمهوري وقالت إن النواب يقومون بواجبهم الدستوري بمنع إساءة استغلال السلطات الرئاسية.

جاء ذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قرار الديمقراطيين في مجلس النواب مواصلة إجراءات مساءلته يعني أن الرؤساء في المستقبل سيواجهون تهديدات المساءلة بشكل روتيني من النواب.

وأمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، بصياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتؤكد مساءلته.

وقالت بيلوسي، اليوم الخميس، إن تصرفات ترامب مع أوكرانيا كانت بمثابة تحدٍ لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب.

وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك، فالرئيس لا يترك لنا خياراً غير التحرك، لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجدداً لمصلحته الشخصية".