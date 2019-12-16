كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عشرات المسلحين في عملية أمنية بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 68 مسلحا في عملية أمنية، شملت 15 ولاية بأفغانستان، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وقامت القوات الأفغانية، اليوم الإثنين، بعملية أمنية لمكافحة الإرهاب، أسفرت عن مقتل 68 مسلحا وإصابة 20 آخرين، كما ألقت القبض على 25 متشددا.

وشنت وزارة الدفاع الأفغانية، غارة جوية على مواقع المسلحين في قرية سيمناك، بمقاطعة دولتيار، بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 15 متطرفا، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين.