كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الاستشارات النيبابية في لبنان لاختيار رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الإثنين، بأن الرئاسة اللبناية، قررت تأجيل الاستشارات النيبابية لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقد أشارت مصادر لبنانية، إلى أن هذه الاستشارات لن تحصل قبل أن يتمكن الرئيس ميشال عون، من تأمين شخصية سنية تقبل بهذه المهمة، خصوصاً أن عدداً من القيادات السنية أبدت رفضها لقبول تكليفها بتشكيل الحكومة في هذه المرحلة".

وقالت المصادر: "لا استشارات نيابية خلال الأسبوع الحالي لتكليف شخصية لبنانية بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري".

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ولفت الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تجاوب الزعماء السياسيين لدعوات التهدئة ما يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية.

ومن جهته، قال وزير العدل سليم جريصاتي، إن "عون لن يتخذ أي قرار قبل عودة الحريري إلى لبنان".

وأفاد جريصاتي بعد اجتماع أمني عقده الرئيس اللبناني أمس، إلى أن عون أكد على أن الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي والسياسي للبلاد "خط أحمر". وشدد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية، والتواصل مع القادة السياسيين لمواكبة ما حدث مع الاستقالة.