كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية بالقاهرة تنظم حفل تخرج لطلاب برنامج أكسيس 11 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب منحة برنامج أكسيس 11، في دار الأوبرا المصرية.

وتضمن الحفل، الذي أُقيم أمس الاحد، على عدد من الفقرات الفنية والتعريفية ببرنامج أكسيس، بمشاركة المئات من الطلاب خريجي البرنامج الجدد وعدد كبير من قدامى الخريجين.

افتتح الحفل شاهيناز سالم، مساعد الشؤون الثقافية بالمكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين من السفارة من ضمنهم؛ مايكا ريشر، مدير المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية في القاهرة، رشا عصمت المدير الثقافي للإعلام بالسفارة، وجيمي كيتر، مدير كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، بالتعاون مع مسؤولين من هيئة الأمديست في القاهرة.

برنامج English Access Microscholarship Programe و المعروف إختصارا باسم برنامج أكسس هو منحة مجانية من وزارة الخارجية الأمريكية و السفارة الأمريكية في القاهرة لمدة عامين متواصلين للطلبة المتميزين دراسيًا في المرحلة الإعدادية من سن 13 إلى 16 سنة.

يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية و المهارات القيادية وزيادة المعرفة بالثقافات و بناء جسور من التفاهم بين الشعوب و يشمل البرنامج تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية و بيئية داخل و خارج المحافظات.

ومن الشروط التي يجب أن تتوافر في الطلبة المتقدمين:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

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- الإلمام بأساسيات اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم طالبًا في أحد المدارس الحكومية أو الأزهرية (عربي فقط).

- أن لا يقل سن المتقدم عن 13 سنة ولا يزيد عن 16 سنة وقت التقدم للبرنامج.

- أن يكون المتقدم ملتزما بالحضور طوال مدة البرنامج و هي عامان.

- أن يكون المتقدم على إستعداد للحضور و المشاركة بين البنين و البنات داخل و خارج المحافظة.

- استكمال كافة أجزاء إستمارة الالتحاق.

- اجتياز المقابلة الشخصية و إختبار القدرات.

جدير بالذكر، أن المكتب الإقليمي لللغة الإنجليزية بالقاهرة يدعم جهود الدبلوماسية العامة الأمريكية لتعزيز التفاهم المتبادل (من خلال اللغة الإنجليزية) بين سكان هذه المنطقة والولايات المتحدة. و ينسق مع وزارات التربية والتعليم وجمعيات مدرسي اللغة الإنجليزية والجامعات العامة والخاصة، والشركاء الآخرين، من أجل تقديم التطوير المهني، وبرامج التبادل التعليمي، والمواد اللازمة لمعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب.