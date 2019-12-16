ألف مرشح في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.. والمصلي: الحكومة وفت بوعدها

بلغ عدد ملفات الترشيح في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، ما يربو عن 1000 ملف للترشيح في مختلف جهات المملكة”، بحسب ما كشفته جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

وأوردت جميلة المصلي، أمس الأحد، في الرباط، أنه للمرة الأولى تم اعتماد شبابيك في بعض المدن لتسهيل المأمورية على المترشحين، وتفادي تنقلهم إلى الرباط من أجل إيداع ملفاتهم.

وأكدت الوزيرة نفسها أن الحكومة وفت بوعدها، والتزامها تجاه فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، لافتة الانتباه إلى أن هذه المبادرة تعد آلية لإدماج هذه الفئة عبر الوظيفة العمومية.

يذكر أن سعد الدين العثماني، ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أطلقا، أمس، عددا من مراكز الامتحانات في الرباط، حيث تجرى المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ إذ شدد العثماني على أهمية هذه المباراة الخاصة بتوظيف 200 شخص في وضعية إعاقة سنويا، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في تنظيمها كل عام في أفق رفع نسبة إدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية.

كما أن عددا من التنسيقيات الوطنية، الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، انتقدت المباراة، مشددة على أنها غير كافية لإدماج هذه الفئة في سوق الشغل.