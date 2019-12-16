نفابي: أزيد من 8 آلاف طبيب مختص غادر المغرب واستمرارالنزيف سيخلق أزمة

قال أسامة علوي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بطنجة، أن أزيد من 8 آلاف طبيب مختص هاجروا إلى الخارج، بسبب البنيات التحتية المهترئة، ونقص المعدات والتجهيزات، وضعف كتلة الأجور، وغياب التحفيزات بالمستشفيات العمومية.

وانتقد علوي خلال ملتقى دراسي نظمته نقابته، أمس السبت، بُطئ وتيرة إصلاح المنظومة الصحية في القطاع العام، ما جعل عددا من الأطباء يقدمون استقالاتهم من الوظيفة العمومية، ويتوجهون للعمل في القطاع الخاص، والبحث عن فرص عمل خارج المغرب، رافعين شعار “الهَربة لمن استطاع إليها سبيلا”.

وأضاف علوي أن استمرار النزيف، سيؤدي إلى تعميق الندرة في عدد الأطر الوطنية.