طقس الاثنين.. أجواء غائمة مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تكون الأجواء غائمة حيث ستنزل أمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق كل من منطقة سوس والشياظمة والأطلس والمناطق الغربية والريف والسهول الشمالية و الوسطي والسايس وغرب الواجهة المتوسطية و هضاب الفوسفاط ووالماس.

كما ستنزل ثلوج فوق الأطلسين الكبير و المتوسط، و ذلك خلال الظهيرة و الليل فوق المرتفعات التي يتعدى علوها أكثر 1600متر، وستكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات و الهضاب العليا.

وستهم هبات من الرياح القوية السهول الشمالية والوسطى والأطلس والمنطقة الشرقية و جنوب البلاد، كما ستهم زوابع رملية جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية و الأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 06 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و 13 درجة بكل من الشمال والشرق والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و16 درجة بالوسط و جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستواصل انخفاضها متأرجحة ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و 18 درجة بكل من دكالة وعبدة والشياظمة وسوس وجنوب المنطقة الشرقية و السفوح الشرقية، و ما بين 19 و 24 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية وبالجنوب الشرقي و جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين اكاب سبارتيل وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.