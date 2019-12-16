كفر قاسم: تمديد حظر النشر في جريمة قتل أبو جابر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، بناء على طلب الشرطة، صباح اليوم الإثنين، أمر حظر النشر المفروض على كافة تفاصيل التحقيقات الجارية في جريمة قتل الشاب جوهر أبو جابر من مدينة كفر قاسم.

وبموجب القرار، يُمنع نشر تفاصيل ومعلومات عن أي من تفاصيل التحقيقات في ملف الجريمة والتي من الممكن أن تؤدي إلى الكشف هوية المشتبهين، وذلك لمدة 30 يوما، أي لغاية يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2020.

يذكر أن الشاب جوهر أبو جابر (30 عاما) قُتل في جريمة إطلاق نار قرب مخبز في كفر قاسم فجر يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر 2019.