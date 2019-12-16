القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ حريق هائل داخل مرأب للسيارات في قرية جلجولية، الليلة الماضية. وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ أخمدت الحريق ومنعت انتشار ألسنة النار، وأخرجت الدخان الكثيف من المكان. Advertisements وقال شهود عيان إن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في المرأب، وأن الشرطة وخبير للحرائق باشروا التحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق. يذكر أن حريقا هائلا اندلع في مرأب للسيارات في قرية دبورية صباح أمس، الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلجولية: حريق في مرأب للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.