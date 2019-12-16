مجلس حورة المحلي يصادق على ميزانية العام 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق رئيس وأعضاء مجلس حورة المحلي في جلسة عقدت خصيصا، مساء أمس الأحد، على ميزانية العام 2020 والتي قُدّرت بحوالي 181 مليون شيقل.

وتضمنت الجلسة شرحا عن توزيع الميزانية على الأقسام وفق الحاجة، والخطة السنوية لكل قسم قدر الإمكان، وكما جرت العادة فإن النصيب الأكبر كان لقسم التربية والتعليم إذ بلغت ميزانيته حوالي 78 مليون شيقل، و12 مليون شيقل من نصيب الرفاه الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، جرى تخصيص باقي الميزانية على الأقسام المتبقية، وفق رؤية ومصادقة المجلس المحلي، وشملت الميزانية قسم تحسين ملامح القرية والبيئة، والثقافة، والشباب، وجودة البيئة، والصحة، وقسم الرقابة، والرياضة، والتطوير، والصرف الصحي، وغيرها من الأقسام المتعددة داخل المجلس.

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وشكر رئيس المجلس المحلي، حابس العطاونة، جميع أعضاء المجلس على الثقة، وأكد على الدقّة والشفافيّة التي يتم فيها صرف الميزانية للأقسام كلٌّ حسب خطّته وجدول أعماله ومشاريعه.

وأشار العطاونة إلى أنّ "حجم المشاريع والخدمات في البلدة في تزايدٍ مستمر"، واعدا بمشاريعَ أخرى متنوعة في التعليم والبيئة والبنية التحتيّة والخدمات وغيرها من المجالات.