هدم العراقيب للمرة 169

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت قوات من الشرطة ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى بـ"سلطة تطوير النقب" خيام قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، في النقب والمهددة بالتهجير والإخلاء، للمرة 169 اليوم، الإثنين.

وقال أحد سكان العراقيب، عزيز الطوري، إن "قوات الهدم والخراب اقتحمت العراقيب وأقدمت على هدم منزلها للمرة 169، في الوقت الذي تواجد فيه معظم الأهالي في المحكمة للتداول في قضية الملكية على الأرض".

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك يون 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

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وتواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة سكان القرية الذين يرفضون المساومة على الأرض، فعدا هدم مساكنهم المتواضعة وحرث وتدمير المحاصيل الزراعية تفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص.

وتستمر السلطات بهدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

هذا، وتواصل السلطات التضييق على أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة الشيخ صياح الطوري واعتقاله، بالإضافة إلى عدد من أبناء القرية بعدة تهم بذريعة البناء غير القانوني وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".