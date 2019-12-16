شفاعمرو: اعتقال شخص على خلفية جريمة قتل خطيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا، في الخمسينيات من عمره، على خلفية جريمة قتل الفتى عادل أشرف خطيب (17 عاما) من سكان مدينة شفاعمرو، الذي عثر على جثته مدفونة بجانب مدرسة ابتدائية وعليها علامات عنف، مطلع الشهر الجاري.

وجرى تمديد اعتقال المشتبه به، وهو المعتقل الخامس في هذه الجريمة، في محكمة الصلح بمدينة الناصرة لغاية يوم الأربعاء المقبل.

وفي هذا السياق، من المزمع أن تنظر المحكمة في ملف المعتقلين الأربعة (18 و19 و20 و24 عاما) من شفاعمرو، بشبهة التورط في قتل الفتى، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

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وكانت محكمة الصلح في الناصرة قد مددت، يوم الأربعاء الماضي، أمر حظر النشر المفروض على التحقيقات الجارية في جريمة قتل الفتى خطيب، وذلك بطلب من الشرطة. وأمرت قاضية المحكمة بتمديد قرار حظر النشر على كافة تفاصيل التحقيقات لمدة 23 يوما، أي لغاية الثاني من كانون الثاني/ يناير2020.

يذكر أن الشرطة عثرت مساء الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على جثة في منطقة وعرية في حي عين عافية قرب المدرسة الابتدائية "هـ"، في مدينة شفاعمرو، تبيّن أنها تعود للطالب عادل خطيب، الذي كان قد مر على اختفائه في حينه 24 ساعة. والفتى خطيب الضحية الخامسة لجرائم القتل في شفاعمرو في العام الجاري 2019، فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 90 قتيلا بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي 2018 شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.