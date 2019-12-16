شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن ثانٍ بأحد مستشفيات إب جراء إنفلونزا الخنازير والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بوفاة حالة جديدة جراء إنفلونزا الخنازير.

Advertisements وأوضحت المصادر، بأن مواطنا ثانيا توفي بأحد مستشفيات مدينة إب متأثرا بإصابته بوباء يشتبه أنه "إنفلونزا الخنازير" بعد يوم من وفاة مواطن بذات الوباء. ويأتي هذا وسط تكتم شديد من الجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ورفض المستشفيات الحكومية استقبال المرضى المصابين بالوباء.

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