شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة.. مدير الصحة بارحمة يتفقد مستشفى عسيلان والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 زار الدكتور عيدروس عوض بارحمة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة شبوة، مستشفى عسيلان بمعية الأستاذ توفيق طحربة ، والأستاذ ناجي محمد القبالي سكرتير مكتب المدير .

وخلال الزيارة طاف مدير عام الصحة ومرافقيه عيادات وأقسام المستشفى منها قسم العمليات، والعناية المركزة، والترقيد، والمخازن الدوائية وكافة اقسام المستشفى. كما أطلع على سير العمل بالمستشفى ومدى انضباط الطاقم الطبي والإداري ، وعلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى النزلاء والمترددين على المستشفى Advertisements وتفقد الدكتور عيدروس بارحمة خلال الزيارة الأعمال التكميلية في مبنى العيادات الخارجية والأعمال الإنشائية في المباني المجاورة لها ، والتي سيتم الانتهاء من عمليات التشطيب النهائي خلال الأسابيع القادمة . واستمع مدير عام مكتب الصحة إلى شرح مفصل عن سير العمل بإقسام المستشفى والعراقيل والصعوبات التي تعترض العمل الصحي . وثمن الدكتور عيدروس بارحمة كل الجهود التي تبذل بالمستشفى للارتقاء بالقطاع الصحي

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