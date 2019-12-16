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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الرياض تغلق صحاري سيتي والهشتاج يتصدر الترند والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إغلاق بوابة صحاري سيتي بسبب هطول الأمطار الكثيف على منطقة الرياض اليوم.
وتابعت الصفحة أنه سوف يتم استقبال الزائرين يوم غد الموافق الاثنين 16 ديسمبر 2019 متمنين من الله عز وجل أن يجعل هذه الأمطار هي أمطار الخير والبركة على المملكة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بردود أفعال مختلفة ومتنوعة حيث قال المواطن عبدالعزيز “ونترلاند لا تقفلوها الجو شمس تصقع الراس”.
وتنوعت تغريدات المواطنين الآخرين بين الرغبة في استمرار فتح بوابة ونترلاند وبين التعليق بأن يوم الغد سوف يكون ماطرًا أيضًا مما يعني أنه قد يتم إغلاق البوابة أيضًا.
يشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019 أن هناك احتمالية كبيرة لهطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض والقصيم وتبوك والجوف وجازان وعدد من المناطق الأخرى بالمملكة، هذا بالإضافة لحركة الرياح على البحر الأحمر محذرة المواطنين من هذا الجو البارد وضرورة اتخاذ الاحتياطات المطلوبة
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