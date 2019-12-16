استمرار الاغتيالات في العراق ومفوضية حقوق الإنسان تطلق تحذيرات جادة

الإثنين 16 ديسمبر 2019

اغتال مسلحون مجهولون الناشط حقي العزاوي في بغداد الأحد. وأظهرت صور الناشط حقي وهو مقتول داخل سيارته بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه.



واغتال مسلحون الناشط المدني محمد جاسم الدجيلي في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد خلال عودته الى منزله من ساحة التحرير.

وذكر ناشطون أن المجموعة المسلحة نصبت كمينا للدجيلي وكان معه اثنين من المتظاهرين خلال عودتهم من ساحة التحرير.، عندما أطلقت المجموعة المسلحة وابلا من الرصاص قتل على إثره ، فيما أصيب آخر إصابة بالغة ونجا ثالث من الحادث.

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وأكد شهود عيان أن المجموعة المسلحة كانت تراقب منزل الناشط وتحركاته خلال قيامه بنقل المساعدات الى المتظاهرين في ساحة التحرير.

وتحدثت المفوضية العليا لحقوق الانسان ت في العراق، عن تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والاعلاميين. وطالبت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية أتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة ، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين .

وطالبت المفوضية الأجهزة الأمنية المعنية لبذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.