شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات بين قيادات حوثية تتسبب بمواجهات مسلحة في إب والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن خلافات نشبت بين قيادات حوثية تتسبب بمواجهات مسلحة، أمام معسكر الأمن العام بشارع تعز بمدينة إب.

Advertisements ويأتي وسط تصاعد حدة الخلافات بين قيادات المليشيا حول النفوذ والمناصب والجبايات والإتاوات المالية. وبينت المصادر، أن مسلحين يتبعون القيادي الحوثي "عبدالمجيد البصير" مسؤول عمليات المليشيا الحوثية بإب، حاول اقتحام بوابة معسكر الأمن العام ومعه سيارتين على متنها المسلحين حاولوا اقتحام البوابة ودخول معسكر الامن بالقوة، وتم متعهم من قبل جنود المعسكر الخاضع لسيطرة المليشيا.

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